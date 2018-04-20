Bingöl'deki terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu "Sema" kod isimli Zühre Yariçi olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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