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Bingöl'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin gri listede yer aldığı belirlendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu "Sema" kod isimli Zühre Yariçi olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl PKK Terör örgütü

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