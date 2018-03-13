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Binlerce kişi diken üzerindeydi! O şehir hakkında flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinin, deprem tehlikesi altında bulunması nedeniyle diken üzerindeydi. Torba yasadaki yeni düzenleme ile depreme dayanıksız olan ve güçlendirme imkânı bulunmayan yapılar, üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek.

Binlerce kişi diken üzerindeydi! O şehir hakkında flaş gelişme!

Gemlik'te uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, 24 Aralık 2017'de çıkarılan 696 sayılı KHK'nın Geçici 25'inci Maddesi ile düzenlendi. Düzenlemeyle Gemlikin sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açıldı. Ancak, düzenlemedeki 'İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle' ibaresi çeşitli tartışmaları beribarinde getirdi. Tartışmalar üzerine, ilk çıkan KHK'da, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un geçici 25'inci Maddesi'nin 1'inci fıkrası ve 1'inci cümlesinde yer alan 'Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşimlerinden 'nakledilmesinin' zorunlu bulunması sebebiyle" ibaresi, "Bursa İli Gemlik İlçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için' olarak değiştirildi. Ek olarak da ''Bu madde kapsamında yapılacak iş ve işlemler Çevre ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürür'' ibaresi konuldu.

DHA'nın haberine göre ilçenin taşınmasıyla ilgili tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle, depreme dayanıksız olan ve güçlendirme imkânı bulunmayan yapılar, üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek.

KHK NELER GETİRİYOR?

Nüfusu 107 bin 139 olan Gemlik'in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 sayılı KHK'nın Geçici 25'inci Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in 280 hektarlık üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen, zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasın önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik'e özel yasa ile aşılmış oldu. KHK maddesi şu şekilde:

"MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulu'nca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına çıkarılarak, tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'nce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığı'nca Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülür."

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Bursa Gemlik deprem Torba Yasa

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