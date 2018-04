Binlerce kişi 'dilek' için Aya Yorgi'ye tırmandı

Enver ALAS - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA'nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi'nde, Hıristiyan inanışa göre dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 23 Nisan yürüyüşü, bu sene tarihi günlerinden birini yaşadı. Binlerce kişinin dakikalarca yürüyerek tırmandığı kilise önünde yaşanan aşırı yoğunluk izdihama da neden oldu. Kilise önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girmek isteyenlerin yarattığı izdihama polis, sık sık hoparlörden uyarı anonsu yaparak müdahale etmek zorunda kaldı. Büyükada'ya erken saatlerden itibaren gelenler, Aya Yorgi Kilisesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi 'Aya Yorgi Kilise'nin bulunduğu 202 metre yükseklikteki tepeye yürüdü. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'yla havanın da güzel olması katılımı artırdı. AZAP YOKUŞU'NU DUALARLA TIRMANDILAR Topluluk, 'Azap Yokuşu' adı verilen yol üzerinde inanışa göre makaradaki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına devam etti. Bu sırada bir yandan dualar yapıldı, diğer yandan binlerce kişi dileklerini diledi. İnanışa göre ağaçlara bağlanan ipleri, kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor. Dileklerin kabul olması için ip bağlayanların aynı zamanda sessiz olmaları ve kiliseye kadar hiç konuşmamaları gerekiyor. POLİS SIK SIK ANONS YAPTI Kiliseye ulaşan ziyaretçiler, satın aldıkları mumları kiliseye ve çevresindeki duvarlara dikti. Dileklerin yazıldığı kağıtlar ise dilek kutusuna atıldı. Ancak kilise çevresinde özellikle öğleden sonra yaşanan yoğunluk, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kuyrukta zaman zaman izdiham yaşanırken, polisler hat oluşturarak kuyruğun bozulmamasını sağlamaya çalıştı. Gelenler saatlerce kiliseye girebilmek için sırada bekledi. Polis ekipleri izdiham yaşanmaması için sık sık hoparlörden anons yaptı. Kiliseye girişler de belirli sayıyı geçmemek üzere vatandaşlar içeri alındı. Bu sırada kilise üzerinde ve çevresinde bir polis helikopterinin de uçtuğu görüldü. VATANDAŞLARDAN TEPKİ Sırada bekleyenler arasında zaman zaman ezilme tehlikesi atlatanların seslerini yükseltirken, bazı kişiler arasında tartışmalar yaşandı. Yaşananlara tepki gösterenlerden Zennure Düzgün, "Bir buçuk saattir buradayız. İçeriye giremiyoruz. Tamam herkes gelsin, görsün kalabalık iyi ama birbirimizin hakkını yemeyelim. Buraya dua için geldik, dolayısıyla herkes birbirine saygılı olsun. Ama maalesef..." diye konuştu. "HERKES TÜKENEN UMUTLARINI BURAYA BAĞLAMIŞ" Yoğunluk karşısında şaşkınlık yaşayan Ayten Menteş ise, "Herkes umutlarını iplerine bağlayıp gidiyor. Bugün aşırı kalabalık. Demek ki herkes tükenen umutlarını buraya bağlamış" dedi. Her yıl geldiğini aktaran Menteş, "Burada huzur buluyorum, yürüyüşümüzü de huzurlu bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda dualarımızı ediyoruz. Bu sene sağlık ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. Belgin Güney de "Birkaç kere geldim. Dileklerim kabul oldu. Her yer Allah'ın evi. Dua ederek çıktım, dua ederek geri döneceğim. Dilekler kabul olduğu için insanlar buraya geliyor" şeklinde konuştu. İNANIŞA GÖRE AYA YORGİ'YE GELENLER 'YARI HACI' KABUL EDİLİYOR Hıristiyan inancına göre, Efes'te Meryem Ana Evi'ni ziyaret edenler hacı oluyor. Aya Yorgi'ye gelenler ise "yarı hacı" kabul ediliyor. Aya Yorgi Kilisesi'ne giden binlerce kişinin önemli bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. İple dilekte bulunmak isteyenler, Aya Yorgi'ye çıkan yolun başında bir ağaca ip bağlıyor. İnanışa göre, ipi kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor. Mumlarda her rengin anlamı ise farklı: Turuncu: Okulda başarı, Kırmızı: Aşk, Lacivert: İş ve araba, Beyaz: Sağlık, Yeşil: Para, Mavi: Kariyer, Sarı: Şans, Pembe: Kısmet, Mor: Çocuk sahibi olmak.