Binlerce kişi iftar çadırlarında buluştu

Ramazan ayının huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Aksoy, "Geçen sene yine buradaydık. Ramazanlar dayanışma, hoşgörü, insan sevgisinin, kardeşliğin yoğun yaşandığı günler. Bu vesileyle bu ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan soframıza ilgi oldukça fazla. Barış ve huzur içerisinde güzel bir ramazan ayı ve akabinde bayramı idrak ederiz inşallah. Herkese mutluluk, sağlık ve gönül ferahlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Aksoy, yaptığı konuşmada, Batman'da ilk defa 2017'de başlattıkları iftar sofrası uygulamasını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

BATMAN/ELAZIĞ/MARDİN (AA) - Batman, Elazığ ve Mardin'de kurulan çadırlarda binlerce vatandaş iftar yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumanlı, her yıl olduğu gibi bu ramazan da da iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet edeceklerini dile getiren Dumanlı, "Her gün 2 bin kişiye yemeğimizi dağıtacağız. Geleneksel haline getirdik. Bu yıl burada sadece yemek değil, kültürel faaliyetler de yapacağız." dedi.

- Mardin

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Ramazan ayını en güzel şekilde yaşamak için iftar programları düzenlediklerini bildiren Yaman, son bir yıldır kentte huzur ikliminin oluştuğunu anlattı.

Bu iklim sayesinde artık morallerin çok yüksek olduğunu ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Önümüzde seçim var. Huzur için her türlü tedbiri aldık. İnşallah seçimi de bu huzur iklimi içerisinde geçireceğiz. Sizin çok rahat bir şekilde hür iradenizi sandığa yansıtacak tedbirlerimizi de aldık. Her şeyden emin olarak oyunuzu kullanacaksınız. Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum."