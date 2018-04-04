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Binlerce kişi yaz kış spor yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca uygulamaya koyduğu spor imkanını kış mevsiminde de ara vermeden sürdürüyor.Özellikle Kapalı Yüzme Havuzu ile Adıyaman Belediyesi Futbol Sahasını halka açan belediye yetkilileri, yüzme, futbol ve kort tenisi sporundan yararlanmak isteyen Adıyamanlılar için hizmetlerin devam ettiğini dile getirdi.

Binlerce kişi yaz kış spor yapıyor

Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca uygulamaya koyduğu spor imkanını kış mevsiminde de ara vermeden sürdürüyor.
Özellikle Kapalı Yüzme Havuzu ile Adıyaman Belediyesi Futbol Sahasını halka açan belediye yetkilileri, yüzme, futbol ve kort tenisi sporundan yararlanmak isteyen Adıyamanlılar için hizmetlerin devam ettiğini dile getirdi. Kış spor okullarının başladığı 23 Eylül 2017 tarihinden bu yana toplam 4 bine yakın sporsever Adıyaman belediyesi spor kurslarına kayıt yaptı. Adıyaman Belediyesi tarafından açılan yüzme kursuna rağbet gösteren vatandaşların, yetişkin bayan, yetişkin erkek, çocuk ve meslek grupları şeklinde kurslara kayıt yaptırdığını da ifade eden belediye görevlileri, bu yıl kış mevsiminde sadece yüzme kursuna kayıt yaptıranların sayısının 3 bin 600’ü geçtiği vurgulandı.
Kursların kış mevsimi boyunca hizmete açık tutulacağını da ifade eden belediye görevlileri, “Yüzme kurslarımız için halkımızdan yoğun talep alıyoruz. Özellikle bayanlar çok ilgi gösteriyor. Havuzumuzdan tüm halkımızın yararlanabilmesi için gün ve saat belirlemesi yaptık. Alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından verilen kurslarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Binlerce kişi yaz kış spor yapıyor

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