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Binlerce kişiye Türkistan pilavı ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni’nde binlerce kişiye Türkistan Pilavı ikram edildi.Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni renkli görüntülere sahne oluyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni’nde binlerce kişiye Türkistan Pilavı ikram edildi.
Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni renkli görüntülere sahne oluyor. Orta Asya’nın meşhur lezzetlerinden Türkistan pilavının ikram edildiği etkinlik, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirildi. Binlerce kişiye dağıtılan yemeklerle vatandaşlar yöresel tatlara doydu. Pilavın tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Ulusal ve yerel basının takip ettiği festivalde 22 ulusal radyo yayın yaptı.
Yöresel kıyafetler giyerek vatandaşlara Türkistan Pilavı dağıtan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “5’nci Radyo Festivalini gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun beşinciyi gerçekleştirmek nasip oldu. Zeytinburnu 15 Temmuz programında on gün süreyle 22 ulusal radyo yayın yapıyor. Bu arada Zeytinburnu demografik yapı olarak oldukça zengin bir ilçemizdir. Biz bölgelerimizin, yörelerimizin, coğrafyamızın, öne çıkan lezzetlerini Zeytinburnulu hemşehrilerimize tattırmak istedik. Bugün Türkistan pilavı Zeytinburnu’nda ikram ediyoruz. On binlerimize, hemşehrilerimize ve İstanbul’un farklı bölgelerinden gelen kardeşlerimize ikram ediyoruz. İlk geçen hafta cumartesi başlamıştık.Doğu ve güneydoğumuzun önemli lezzetlerinden bir tanesi, çiğköfte ikramımız oldu. Rumeli böreği ikramımız oldu. Yarın finali Türkiye’nin önemli lezzetlerinden biri olan Hamsi ile yapacağız” dedi.
Bir vatandaş, Türkistan pilavının kendi yaptığından daha güzel olduğunu belirtirken, vatandaşlar gerçekleştirilen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Festivalde sürpriz sanatçılar da sahne alarak kalabalığı gösterileriyle coşturacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, yarın hamsi dağıtımı ile devam edecek.

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