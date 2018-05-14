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Binlerce öğrenci stadyumda aynı anda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

BURSA’nın Karacabey ilçesinde ‘Başkanımla Okuyorum’ etkinliklerinin finalinde, stadyumda binlerce öğrenci, Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte kitap okudu.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde ‘Başkanımla Okuyorum’ etkinliklerinin finalinde, stadyumda binlerce öğrenci, Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte kitap okudu.

Karacabey'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin sınıflarında yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü ‘Başkanımla Okuyorum’ etkinliklerinin finali, binlerce öğrencinin katılımıyla yapıldı. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol üyeleri ile birlikte aynı anda kitap okudu. Etkinliğe Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Başsavcı Mustafa Atbaş, İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, okul müdürleri, meclis üyeleri, öğrenci velileri ve öğretmenler de katıldı.

‘NİTELİKLİ BİREYLERE İHTİYAÇ VAR’

Kitap okuma etkinliğinin açılışında öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Her biriniz bu ülkenin umudu, geleceği, yarınlarısınız. Tarihimizin nice gururla dolu sayfalarının yeni nesillerce de öğrenilmesi, devletimizin sigortası olan sizler sayesinde mümkün olacak. Eğitimden ekonomiye, kültür sanattan spora kadar, her konuda kendi evlatlarımıza yani sizlere sonsuz güveniyoruz. Ülkemizin her alanda iyi yetişmiş, ufku geniş, nitelikli bireylere ihtiyacı var. Bunun için de eğitim faaliyetleri çok büyük önem taşıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak, ülkemizin gelecek vizyonuyla örtüşecek şekilde, eğitime ve öğretime son derece önem veriyoruz. Sizlere güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışıyoruz” dedi.

‘OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMAMIZ OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Başkan Ali Özkan, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine de vurgu yaparak, “Kitap okumak, insanın kişilik ve zihin gelişimine etki eder ve başarıyı da beraberinde getirir. Ne kadar çok okursanız; düşünce yapınız ve hayal dünyanız da buna bağlı olarak gelişecek ve belirli bir bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırıldığı toplumlarda, geleceğe doğru emin ve büyük adımlarla koşmak çok daha kolaydır. Ayrıca kitap okumayı alışkanlık haline getirirseniz, hazırlandığınız sınavlarda bunun faydasını da mutlaka göreceksiniz. Çünkü çok kitap okuyan kişiler, okuduklarını daha hızlı anlar ve diğer öğrencilere göre bir adım öne geçerler” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN SÖZ ALDI

Karacabey Belediyesi olarak en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Özkan, “Okuma alışkanlığı, öğrencilik hayatınızda ve iş yaşamınızda, kısacası her alanda başarılı olmanızı sağlayacaktır. En önemlisi de bu alışkanlık sayesinde, ülkemizin kalkınarak daha ileriye gitmesine katkıda bulunacaksınız. Bu konuda sizlere sonsuz güveniyorum. İnanıyorum ki her biriniz, hayatınızın her döneminde sürekli okuyarak başarı dolu hikayelere imza atacaksınız. Şimdi sizden bana bu konuda bir söz vermenizi istiyorum. Karacabey için okumaya söz veriyor musunuz? Türkiye için çalışmaya söz veriyor musunuz? Dünyayı değiştirmeye söz veriyor musunuz? Bugün burada bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcım büyüyecek ve ülkemizi geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Özkan ve protokol üyeleri, hep birlikte sahaya inerek öğrencilerin kitap okuma heyecanına ortak oldu. Etkinliğin sonunda ise Başkan Özkan, öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

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