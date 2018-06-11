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BİNLERCE PAKET PURO ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen puro ve elektronim sigaraların Fatih’te satışı yapldığı inbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Fatih Tahtakale Mahallesi’nde bulunan iki işhanında bulunan depolarda yurtıdışından kaçak olarak getirilen puro, sigara, ıslak puro, sigara kağıdı, tütün, elekronik sigara ve elektronik sigara likidinin toptan ve parakende satıldığını tespit etti. Polis ekipleri 8 Haziran’da yaptığı baskında 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınarak, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.
Güvenlik Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir işyerinde bulunan gizli bölmeyi keşfetmeleri ve gizli bölmede bulunan binlerce paket puronun ele geçirilmesi görüntülere yansıdı. Ekiplerin, puroları poşetlere doldurarak el koyması kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin hana girmesi
-Ekiplerin dükkana girişi ve gizli bölmeyi bulması
-Gizli bölmede yapılan aramalar
-Purolara el konulması
-(Aktüel görüntü)
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen puro ve sigaralardan görüntü
-Sigara likidlerinin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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