Binlerce tohum, Manisa’da takas edildi

Binlerce yerli tohum, Manisa’nın Salihli ilçesi Çamurhamamı Mahallesi’nde Salihli Belediyesi ve Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma Vakfı (GEMA) tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen Yerli Tohum ve Takas Şenliği’nde takas edildi.

Çamurhamamı Mahallesi’nde gerçekleştirilen yerli tohum ve takas şenliğinde üreticiler ise stant açarak, yerel ürünleri satışa çıkardı. GEMA Vakıf Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Salihli Belediyesinin katkılarıyla yerli tohum ve takas şenliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek “Şenliğe İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden tohum dernekleri katılıyor. Bizim amacımız yerel tohumu korumak ve geliştirmektir. Biz hibrit ve GDO’lu tohumlara karşıyız. Vakıf olarak yerel tohumlara destek veriyoruz. Bu şenlikte on binlerce tohum takas edilecek. Takas yapılan tohumlarda halkımıza dağıtılacak. Burada biz GEMA Vakfı olarak yerli domates, biber, patlıcan, fasulye, karnabahar başta olmak üzere 70 çeşit yerel tohum ve 3 bin paket yerel tohum dağıtıyoruz. Amacımız halkımızın yerel tohuma sahip çıkmasıdır” dedi.

Ülkemiz ve Salihli için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu vurgu yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Çamurhamamı Mahallemizde gerçekleştirmiş olduğumuz ikinci yerel tohum ve takas şenliği çok çok önemlidir. İnşallah atalarımızdan kalan o domatesin, patlıcanın, biberin çekirdeklerini gerçek anlamda buluruz. İsrail’in ülkemize sokmaya çalıştığı, genleriyle oynanmış tohumları ve yiyecekleri, bir daha yememe gibi bir durumla toplumumuzu karşı karşıya bırakırız” diye konuştu.

Yerel tohum ve takas şenliğine öncülük eden Salihli Belediyesi ve GEMA Vakfına teşekkür eden Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise “Her bölgesi dört mevsim ayrı güzellikte yaşayan ülkemizin yerli tohum konusunda da çok büyük imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. GEMA Vakfı gerek ilçe içerisinde ki faaliyetleri, gerekse çevre il ve ilçeler ile Türkiye’nin dört bir yanında yapılan şenliklere katılma noktasında büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Yerli tohumların yok olmaması için çalıştıklarını vurgu yapan Meral İçlek “Bu yıl kendimiz domates, börülce, bamya gibi fideleri yetiştirdik, onları dağıtacağız. Çünkü hibrit tohumlardan önümüzdeki yıl için tohum alamıyorsunuz, ama yerel tohumdan, çok yıl tohum üretebiliyorsunuz. En azından genetiği bozulmamış tohumlardan dengeli beslenmeye çalışıyorsunuz” dedi.

Salihli’ye Bafra’dan 45 çeşit tohum ile geldiğini vurgu yapan Öztürk Ortaç “Amacımız ata tohumlarımızın Türkiye’nin her bölgesine ulaştırılmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Yerel tohum ve fide şenliği halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların verdiği konser ile son bulurken, şenliğe katılan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu stantları gezdi.

BA-DK-Y)