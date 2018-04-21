Binlerce uçurtma gökyüzünü şenlendirdi

Taşların oya gibi işlendiği Mardin’de valilik, büyükşehir belediye başkanlığı ve müze müdürlüğü tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivalinin ikinci gününde gökyüzü uçurtmalarla şenlendi. Birbirinden renkli uçurtma figürlerinin havalandığı gökyüzü rengarenk oldu.

Mardin kortej yürüyüşü ve dilek fenerlerinin havalanması ile başlayan festivalin ikinci gününde binlerce uçurtma gökyüzüne havalandı. Havanın kapalı olmasına rağmen rüzgarın ve festivalin keyfini çıkaran binlerce Mardinli rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne havalandırdı. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel uçurtmacıların da katıldığı festivalde Mardin’in simgesi şahmeran, Mardin sokaklarının emekçisi eşek uçurtması büyük beğeni alırken yabancı turistlerin balık gürleri dev balina ve ahtopot uçurtmaları da katılımcılardan büyük beğeni aldı.

“Mardin gelişiyor”

Festivale katılan AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Mardin’in festivalden festivale koştuğunu kaydederek; “Mardin her hafta ayrı bir festivale ev sahipliği yapıyor. Geçen hafta gökyüzü güvercinler ile doldu bu hafta uçurtmalar ile dolu. Ankara’dan Mardin’e gelirken uçağın içindeki misafirlerimizde uçurtmalar vardı. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir organizasyonun Mardin’de gerçekleştirilmesi Ankara, İstanbul’dan misafirlerin gelmesi bizleri mutlu ediyor. Mardin gelişiyor. Kültürlerin, dillerin, dinlerin beşiği ev sahipliği yapıyor ve yatırımlarda artacağı için daha çok turistte ev sahipliği yapacağız” dedi.