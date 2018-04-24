Binlerce Uşaklı şehidini karşıladı

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde şehit düşen Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın’ın (29) naaşı memleketi Uşak’a getirildi.

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın’ın naaşı akşam saatlerinde Uşak Havalimanına getirildi. Şırnak’ta yapılan merasimin ardından askeri kargo uçağı ile memleketi Uşak’a getirilen Şehit Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın’ın naaşını acılı ailesi, Uşak protokolü ve binlerce vatandaş karşıladı. Şehidin eşi Şenay Akın ve kızı Göksu Akın (2) da aynı uçakla Uşak’a getirildi. Zorlukla ayakta duran şehidin babası Ramazan Akın’ın koluna giren Uşak Valisi Salim ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan teselli ederken, anne Sultan Akın alanda fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Havalimanında gözyaşları sele dönüşürken, şehidin acılı yakınları teröre lanet okudu.

Şehidin naaşı sonrasında büyük bir konvoy eşliğinde yarın ebediyete uğurlanacağı köyü Büyükoturak’a götürüldü.

Şehit Akın yarın öğle namazına müteakip Banaz ilçesi Büyükoturak köyünde defnedilecek.