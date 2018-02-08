HABER

Binlerce vatandaş Afrin operasyonuna destek için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 18:55 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla yürüdü.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı önderliğinde, Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Türkiye Kamu-Sen’in Sungurlu şubeleri tarafından “Afrin Zeytin Dalı Harekatı Kızıl Elma Destek Yürüyüşü” düzenlendi.Dispanser önünde toplanan grup, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla yürüdü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı önderliğinde, Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Türkiye Kamu-Sen’in Sungurlu şubeleri tarafından “Afrin Zeytin Dalı Harekatı Kızıl Elma Destek Yürüyüşü” düzenlendi.
Dispanser önünde toplanan grup, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Atatürk Meydanı’nda bir program düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Türk Eğitim-Sen Sungurlu İlçe Başkanı Ali Karslı bir şiir okudu. Şiirin ardından MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin bir konuşma yaptı.
Afrin’de şanlı ordumuz tarafından yapılmakta olan “Zeytin Dalı Harekatı"nın, ülkemizin terörle verdiği mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Şahin, “Mehmetçik bu harekatta sadece terör örgütlerine karşı değil bu örgütlere alenen ve gizlice destek veren iç ve dış mihraklara karşıda mücadele vermektedir. Mensubu olduğumuz asil Türk Milleti tarihi boyunca sayısız savaşa girmiş gazi bir millettir. Ben Türküm diyen her nefer bu vatan uğruna canını vermeye hazır bir askerdir. Bu yürüyüşün amacı bir şeyleri protesto etmek, siyasi bir eylem yapmak ya da başka bir şey değildir. Düzenlediğimiz yürüyüşün amacı dosta, düşmana gerekirse hepimizin bu vatan uğruna şehit ya da gazi olmaya hazır olduğumuzu, Türk halkının kayıtsız şartsız devletinin ve Şanlı Türk Ordusunun arkasında olduğunu göstermektir" dedi.
Konuşmaların ardından tüm şehitler için dua edildi.
Yürüyüşe MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Ercişli miniklerden Balıkesir’e teşekkür mesajı

Ercişli miniklerden Balıkesir’e teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.