Binlerce vatandaş Afrin operasyonuna destek için yürüdü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla yürüdü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı önderliğinde, Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Türkiye Kamu-Sen’in Sungurlu şubeleri tarafından “Afrin Zeytin Dalı Harekatı Kızıl Elma Destek Yürüyüşü” düzenlendi.

Dispanser önünde toplanan grup, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Atatürk Meydanı’nda bir program düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Türk Eğitim-Sen Sungurlu İlçe Başkanı Ali Karslı bir şiir okudu. Şiirin ardından MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin bir konuşma yaptı.

Afrin’de şanlı ordumuz tarafından yapılmakta olan “Zeytin Dalı Harekatı"nın, ülkemizin terörle verdiği mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Şahin, “Mehmetçik bu harekatta sadece terör örgütlerine karşı değil bu örgütlere alenen ve gizlice destek veren iç ve dış mihraklara karşıda mücadele vermektedir. Mensubu olduğumuz asil Türk Milleti tarihi boyunca sayısız savaşa girmiş gazi bir millettir. Ben Türküm diyen her nefer bu vatan uğruna canını vermeye hazır bir askerdir. Bu yürüyüşün amacı bir şeyleri protesto etmek, siyasi bir eylem yapmak ya da başka bir şey değildir. Düzenlediğimiz yürüyüşün amacı dosta, düşmana gerekirse hepimizin bu vatan uğruna şehit ya da gazi olmaya hazır olduğumuzu, Türk halkının kayıtsız şartsız devletinin ve Şanlı Türk Ordusunun arkasında olduğunu göstermektir" dedi.

Konuşmaların ardından tüm şehitler için dua edildi.

Yürüyüşe MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.