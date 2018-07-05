Binlerce yıllık tarihle iç içe yaşıyorlar

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde bir yandan tarihi eserler çıkartılırken, kazı yapılan alanın yanı başında bulunan Karahöyük Mahallesi'ndeki vatandaşlar da yaşamlarını tarihle iç içe sürdürüyor.

Tarihte Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri olarak bilinen Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarında, yaklaşık 70 yıldır toprağın altına hapsolmuş tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Tarihi alanın hemen bitişiğindeki Karahöyük Mahallesi'nde ise yanı başlarındaki zenginliğin aksine az sayıdaki vatandaş, sessiz sakin bir yaşam sürüyor. Mahalle nüfusunun çoğunluğu kent merkezine taşınırken mahallede kalan birkaç aile de hem kazı alanında tarihin gün yüzüne çıkmasına şahitlik ediyor hem de tarihe sahip çıkıyor.

Mahalle muhtarı Seyit Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistik bir mahallede yaşamlarını sürdüklerini ve bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.