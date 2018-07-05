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Binlerce yıllık tarihle iç içe yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de, Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kent olarak bilinen Kültepe Höyüğü'nde Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserlerin kalıntıları gün yüzüne çıkartılırken, kazı alanının yanı başında bulunan Karahöyük Mahallesi'ndeki vatandaşlar bu tarihi yolculuğa tanıklık ediyor - Mahalle sakini Sinan Yılmaz: - "Fransız, Japon, İngiliz ve Alman gibi her milleti burada görebiliriz. Yerli turist az ama yabancı turist çok fazla geliyor. Bulunduğumuz yerin altında birçok medeniyet var"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde bir yandan tarihi eserler çıkartılırken, kazı yapılan alanın yanı başında bulunan Karahöyük Mahallesi'ndeki vatandaşlar da yaşamlarını tarihle iç içe sürdürüyor.

Tarihte Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri olarak bilinen Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarında, yaklaşık 70 yıldır toprağın altına hapsolmuş tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Tarihi alanın hemen bitişiğindeki Karahöyük Mahallesi'nde ise yanı başlarındaki zenginliğin aksine az sayıdaki vatandaş, sessiz sakin bir yaşam sürüyor. Mahalle nüfusunun çoğunluğu kent merkezine taşınırken mahallede kalan birkaç aile de hem kazı alanında tarihin gün yüzüne çıkmasına şahitlik ediyor hem de tarihe sahip çıkıyor.

Mahalle muhtarı Seyit Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistik bir mahallede yaşamlarını sürdüklerini ve bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgede tarihi araştırmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, "Burayı otobüslerle Japonya, İngiltere gibi ülkelerden görmeye gelenler oluyor. Bir yılda en azından bin kişi geliyor. Burada her yıl üç ay çalışma olur ve tarih gün yüzüne çıkartılmaya çalışılır. Turistler Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün değerini biliyor. Mahallemizin de yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi var." diye konuştu.

Kazı çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini anlatan Yılmaz, ayrıca sit alanı içerisinde yer alan mahalledeki üstyapı çalışmalarına yetkililerin daha fazla destek beklediklerini aktardı.

- "Tarihimize sahip çıkıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Sinan Yılmaz ise Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün değerini bildiklerini ve bu değere sahip çıktıklarını ifade etti.

Tarihle iç içe yaşam sürmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fransız, Japon, İngiliz ve Alman gibi her milleti burada görebiliriz. Yerli turist az ama yabancı turist çok fazla geliyor. Şu anda bulunduğumuz yerin altında birçok medeniyet var. Çok güzel bir yerimiz var. Japonya'dan bile arkadaşım var. Onları da zaman zaman misafir ediyoruz. Burada kaçak kazı yapmadık ve yapanları da buraya sokmadık. Tarihimize sahip çıkıyoruz. Burada tarihe ışık tutan tabletler çıkıyor genellikle."

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Fransız Japon Kayseri Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü Seyit Mehmet Yılmaz Sinan Yılmaz

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