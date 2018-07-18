İSTANBUL (AA) - Türkiye'de mobil uygulama üzerinde bir ilk olan canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması "Hadi" ile kazanma heyecanı BiP'te başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak "Hadi Bilgi Yarışması" ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Ekran karşısında kendi kendine yarışmaktan sıkılanlar, artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

"Hadi" uygulaması için Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in esnek ve gelişmiş yetenekleriyle keşfet kategorisi altında Hadi Bilgi Yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden BiP’lilere yarışmaya ait en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta BiP’ten Hadi Bilgi Yarışması’nda kullanabilecekleri "Joker" hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı.