Bir Adnan Oktar rezaleti daha!

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlarda tutuklanan üç kadının bir özel üniversitede görev yapıyor olmaları, örgütün varlıklı ailelerin gençlerine ulaşmak için çalıştığı iddiasını gündeme getirdi. Operasyonlarda Ebru Barutçu, Sermin Karakale ve Ebru Fişek isimli üç kişi de tutuklanmıştı.

Ebru Barutçu’nun özel üniversitede rektörün özel kalemi olarak çalıştığı, Sermin Karakale’nin aynı üniversite tıp fakültesi yardımcı dekanı, Ebru Fişek’in ise mühendislik fakültesi dekanlığı idari koordinatörü olarak görev yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan bu kişilerle ilgili üniversite açıklama yaparak ilişiklerinin kesildiklerini belirtti.

‘BACILAR’ GRUBU



Vatan'da yer alan habere göre, Adnan Oktar bağlantılı üç ismin birbirine çok benzer pozisyonlarda görev aldıkları belirtilirken bu kişilerin hem işe alım yetkisine sahip oldukları hem de öğrencilerle yakın ilişki kurma olanağına sahip olduğu vurgulandı. Savcılık da yaptığı soruşturmada bu üç kadının da özellikle örgütün üniversite öğrencilerine ulaşma konusunda strateji güttüğü ve bu konuda örgütün çalışmalarını yönlendirdikleri üzerinde duruyor.