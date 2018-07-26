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Bir aile kazada yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Burak Yakışır (35), babası Zeki (64) ve annesi Mahbup Yakışır (63) ile kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32), memleketleri Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyünde yan yana defnedildi.

ERZURUM, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Burak Yakışır (35), babası Zeki (64) ve annesi Mahbup Yakışır (63) ile kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32), memleketleri Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyünde yan yana defnedildi. Aileden geriye Burak Yakışır'ın eşi ve 2 yaşındaki çocuğuyla Burcu Yakışır Girgin'in eşi kaldı.

​Kaza, dün Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. Burak Yakışır yönetimindeki 06 ZHM 98 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır, annesi Mahbup Yakışır ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin hayatını kaybetti. Otomobilin hız göstergesinin ise 205 kilometrede takılı kaldığı görüldü. 4 kişilik Yakışır ailesinin cenazeleri dün uçakla Erzurum'a getirildi. 4 ayrı cenaze aracına konulan anne, baba ve çocukları, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketleri olan Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına götürülen cenazeler, yakınlarının gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Cenaze töreninde ailenin gelini Özge Yakışır ile damatları İbrahim Girgin güçlükle ayakta durabildi.

EŞİNE SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

İbrahim Girgin, cenazede Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknoloji programında öğretim görevlisi olan eşi Burcu Yakışır Girgin'in tabutunu okşayarak onu çok sevdiğini söyledi. Omzuna aldığı eşinin tabutunu önce cenaze aracına taşıdı, ardından da kendi elleriyle toprağa verdi. İbrahim Girgin, sürekli ağlayan ve eşi ile aynı kazada ölen Burak Yakışır'ın eşi 2 yaşında bir çocuk annesi Özge Yakışır'ı da teselli etmeye çalıştı.

KIRIKKALE'YE GİDERKEN ANİDEN GERİ DÖNMÜŞ

Erzurum'da emekli olduktan yaklaşık 25 yıl önce ailesi ile birlikte Ankara'ya göç eden Zeki Yakışır'ın daha sonra çocukları ile birlikte yenilenebilir enerji tesisi kurduğunu söyleyen aile dostları Ömer Küçük şunları söyledi:

"Çok sevilen bir aileydi. Hepimiz çok üzüldük. Aile, şirketlerinin hissesini devretmek üzere Kırıkkale'ye gidiyorlarmış. Otomobilde şirketin ortağı olan iki kardeş, anne ve baba bulunuyor. Artık ne olduğunu bilmediğimiz için geri dönmüşler. Burak, hızla Ankara'ya doğru yol almaya başlamış. Önceden kalp rahatsızlığı geçiren babasının veya birkaç gündür burun kanaması olan annesinin aniden rahatsızlanıp onları hastaneye yetiştirmeye mi çalıştı, bilemiyoruz. Aileden kurtulan olmadığı için sadece tahmin yürütebiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Geride rahmetli olan Burak Yakışır'ın eşi ve 2 yaşında bir çocuğu ile kızının eşi kaldı."

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