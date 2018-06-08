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Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi çevredekilere bıçakla saldırdı. Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyenler zor anlar yaşadı. Olayda yaralananlar olurken, polis ekipleri saldırganı güçlükle gözaltına aldı.

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

DHA'nın haberine göre olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen B.B., caddeden geçen yaşlı bir kişiye saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler yaşlı vatandaşı kurtarıp, B.B.'yi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak B.B., bu kez belinden çıkardığı bıçakla onlara da saldırdı. Caddeye gelen polis ekipleri, B.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bazı kişilerin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga saldırgan

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