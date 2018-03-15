HABER

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir lisede okuyan öğrenciler Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir alışveriş merkezinde bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsü hem çaldılar, hem de söylediler.Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir etkinlik düzenlediler.

Bilecik’te bir lisede okuyan öğrenciler Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir alışveriş merkezinde bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsü hem çaldılar, hem de söylediler.
Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir etkinlik düzenlediler. Düzenlikleri etkinlikte farkındalık oluşturmaya çalışan öğrenciler bunun için bir alışveriş merkezini seçti. Alışveriş merkezi girişinde okulun 12’inci sınıf öğrencisi Batuhan Ünal, elindeki sazla Çanakkale Türküsü çalmaya başladı. Daha önceden alışveriş merkezindeki çeşitli mağaza ve dükkanlara giren 86 öğrenci çalınan türkü sonrası bir anda girişe toplanarak hep birlikte türküyü söylemeye başladılar. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar bir anda şaşkınlıkları gizleyemezken, Çanakkale Türküsü sonunda öğrenciler Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” diyerek ellerindeki Türk Bayraklarını açtılar. İzleyicilerin büyük alkışla öğrencilere destek verirken, Çanakkale Türküsü eşlik ettiler.

"Çanakkale’nin geçilmeyeceğini bir daha tekrar ettik"
Yapılan bu etkinlik hakkında açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Ünal, bu etkinliği yapmaya arkadaşları arasında karar verdiklerini ifade ederek, “Böyle bir olayın bu durumdayken güzel olacağını düşündük, kararlaştırdık. Bunun için buraya geldik. Burada arkadaşlarımızla beraber bunu düşünüp toparlayıp buraya gelip şuan ki yaşadığımız olaylardan dolayı bunları burada yapamayacaklarını anlatmak için burada çalıp gösterdik. Çanakkale Türküsü’nü çaldık. Çanakkale’nin geçilmeyeceğini bir daha tekrar ettik. Bir daha olamayacağını göstermek istedik” dedi.
Öte yandan program sonunda lise öğrencileri alışveriş merkezinin içinde bulunan yürüyen merdivenlerden ellerinde bayraklarla Çanakkale İçinde türküsünü söyleyerek aşağı doğru indiler.

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

1 / 6

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar
2 / 6

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar
3 / 6

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar
4 / 6

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar
5 / 6

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar
6 / 6

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

İlginizi Çekebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.