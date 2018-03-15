Bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsünü çalıp söylemeye başladılar

Bilecik’te bir lisede okuyan öğrenciler Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir alışveriş merkezinde bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsü hem çaldılar, hem de söylediler. Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir etkinlik düzenlediler. Düzenlikleri etkinlikte farkındalık oluşturmaya çalışan öğrenciler bunun için bir alışveriş merkezini seçti. Alışveriş merkezi girişinde okulun 12’inci sınıf öğrencisi Batuhan Ünal, elindeki sazla Çanakkale Türküsü çalmaya başladı. Daha önceden alışveriş merkezindeki çeşitli mağaza ve dükkanlara giren 86 öğrenci çalınan türkü sonrası bir anda girişe toplanarak hep birlikte türküyü söylemeye başladılar. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar bir anda şaşkınlıkları gizleyemezken, Çanakkale Türküsü sonunda öğrenciler Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” diyerek ellerindeki Türk Bayraklarını açtılar. İzleyicilerin büyük alkışla öğrencilere destek verirken, Çanakkale Türküsü eşlik ettiler.

"Çanakkale’nin geçilmeyeceğini bir daha tekrar ettik"

Yapılan bu etkinlik hakkında açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Ünal, bu etkinliği yapmaya arkadaşları arasında karar verdiklerini ifade ederek, “Böyle bir olayın bu durumdayken güzel olacağını düşündük, kararlaştırdık. Bunun için buraya geldik. Burada arkadaşlarımızla beraber bunu düşünüp toparlayıp buraya gelip şuan ki yaşadığımız olaylardan dolayı bunları burada yapamayacaklarını anlatmak için burada çalıp gösterdik. Çanakkale Türküsü’nü çaldık. Çanakkale’nin geçilmeyeceğini bir daha tekrar ettik. Bir daha olamayacağını göstermek istedik” dedi.

Öte yandan program sonunda lise öğrencileri alışveriş merkezinin içinde bulunan yürüyen merdivenlerden ellerinde bayraklarla Çanakkale İçinde türküsünü söyleyerek aşağı doğru indiler.