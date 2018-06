Çocuklarının sağlığına kavuşması için her şeylerini feda eden ve tedavi için İstanbul'da giden çift, bir süre sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle memleketlerine dönmek zorunda kaldı. Daha sonra bir yakınlarının aracılığıyla Malatya'ya gelen ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine başvuran çift, çocuklarının tedavisi için bu kente yerleşti.

Eşi de işsiz ve epilepsi hastası olan Bahar Taşkıner, kendi acısını unutup, 4 yaşında olmasına rağmen 8 kilogram olan ve hızla kilo kaybeden kızına uzanacak yardım elini bekliyor.

- "Annenin çaresizliği çok kötü"

Anne Bahar Taşkıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı zorlukların ve üzüntünün tarif edilemeyeceğini söyledi. Kızının hastalığı dolayısıyla hem Malatya'da hem de İstanbul'daki özel bir poliklinikte tedavi gördüğünü dile getiren Taşkıner, her ay İstanbul'a gitmeleri gerektiğini anlattı.

Taşkıner, İstanbul'daki tedavinin kızına daha faydalı olduğunu savunarak şöyle devam etti:

"Bir nebze de olsa acısını dindiriyordu ancak maddi imkanlarımız yetersiz olduğu için her ay İstanbul'a gidemiyoruz. Şu an sadece kızımın bakım aylığı ve 3 ayda bir verilen engelli maaşıyla geçiniyoruz. Devletten aldığımız yardımlarla ancak evin kirası, elektrik, su parası ve diğer çocuğumun okul masraflarını karşılıyorum. Eşim epilepsi nöbetleri geçirdiği için çalışamıyor. En son benim de göğüs kanseri olduğum ortaya çıktı ve sağ göğsüm alındı, şu an tedavim devam ediyor. Bir annenin çaresizliği çok kötü. Bana bir şey olursa kızıma ne olacak diye çok korkuyorum. Rahatsızlığım da beni çok yıprattı. Elif de gece gündüz sürekli ağlıyor, hiçbir şekilde susturamıyorum, çare olamıyorum."