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Bir annenin en acı bekleyişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de geçirdiği havale sonucunda bir senedir yatağa bağlı olarak yaşanan 23 aylık Ömer Ali Boztepe’nin her geçen gün durumu ağırlaşırken, annesi çocuğununun başında yaşananları çaresizce izlemek zorunda kalıyor.Akranları gibi 11 ay normal bebek gibi yaşamını sürdüren Ömer Ali, geçirdiği havale sonucunda yatağa bağlı kaldı.

Bir annenin en acı bekleyişi

Eskişehir’de geçirdiği havale sonucunda bir senedir yatağa bağlı olarak yaşanan 23 aylık Ömer Ali Boztepe’nin her geçen gün durumu ağırlaşırken, annesi çocuğununun başında yaşananları çaresizce izlemek zorunda kalıyor.
Akranları gibi 11 ay normal bebek gibi yaşamını sürdüren Ömer Ali, geçirdiği havale sonucunda yatağa bağlı kaldı. Ömer Ali 12 aydır yaşamanı yatağa bağlı olarak da sürdürmeye devam ediyor. Boğazı tıkandığı için annesi 24 saat başında nöbet tutuyor. Oğluna kriz geldiği an boğazını temizleyen anne çaresizce gözyaşlarını akıtıyor. Havale sonucunda ayakları da yana doğru açılan Ömer Ali, her geçen gün beslendiği mamalardan kilo alırken, sağlık durumu ise ağırlaşıyor. Bir tedavi ışığı olmasına rağmen ailenin bu maddiyatı karşılayacak durumları yok. 23 aylık Ömer Ali, para bulunamaz ise yatakta ölümü bekleyecek. Anne Derya Boztepe ise oğlunun durumunun her geçen gün ağırlaşmasını çaresizlik içinde izlemek zorunda kalıyor. Çaresiz anne evde enfeksiyon kapma riski olan oğlunun en azından hastane de bakılmasını yetkililerden bekliyor.
Ömer Ali’nin durumunu bilen birkaç hayır severin kendilerini arayarak, günlük ihtiyaçları konusunda yardımcı olduklarını belirten anne Derya Boztepe, “Devlet Hastanesi Başhekiminin yardımıyla Sağlık Bakanlığı’na bir dilekçe yazıp gönderdik. Ömer’in tedavisine onay için bu dilekçeyi gönderdik. Zaten 1,5 ay oldu, haber bekliyoruz ve halen bir haber yok. Ben çocuğumun onay gelene kadar hastanede yatırılmasını istiyorum. Çocuğum ile evde yapamıyorum. Bunu açık açık doktorlara da izah ettim. Çocuğumun 24 saat başında kalıyorum. Dün zaten durumu çok kötüydü. Önceki gün hastanenin yoğun bakım servisinden çıktık. Ben çocuğumun onay gelene kadar hastanede yatırılmasını istiyorum. Başhekim ve valilik ile görüşmeler yaptım. Çocuğumun onay gelene kadar hastanede tutulmasını istedim. Hastanede enfeksiyon riskinin olduğunu söylediler. ’O riski alabiliyor musunuz?’ dediler. Ama çocuğumun durumu evde daha kötü. Burada her an bir şey olabilir. Elimdeyken bir şeylerin olması daha zor. Ben bir anne olarak buna katlanamıyorum. Allah hiçbir anneye yaşatmasın gerçekten çok zor bir durum. Ama ben sesleniyorum. Ne olur sesimi duyun. Çocuğumun bir an önce hastanede yatırılmasını istiyorum” dedi.
“Oğlum gün geçtikçe kötüleşiyor”
Her geçen gün oğlunun durumunun ağırlaştığını belirten Boztepe, sözlerinin devamında şunları söyledi.
“Doktorlar, ’Çocuğun sadece uzun yaşaması için bakıma ihtiyacı var’ dediler. Zaten ben bakımını yapıyorum, o sıkıntı değil. Ben çocuğumun başında 24 saat kalmaya devam da edebilirim. Ama sıkıntı şu; Ömer gün geçtikçe kötüleşiyor. Kalp atışları 280’e çıkıyor. Bir düşünün, 280 ne demek? Tamam bakımını zaten yapıyorum ama ben bir doktor değilim. Ben çocuğumun muayenesini yapamam. Kötüleştiğinde ne yapacağım? Ama dün ve bugün çocuğum hastanede olsaydı bir serum ya da sakinleştirici ile rahat edebilirdi. Krizleri bu şekilde durabilirdi. Çocuğum atak da geçiriyor. Şu an çok kötüyüm, dün de çok kötü oldum. Biran önce çocuğumun hastaneye yatırılmasını istiyorum.”

Bir annenin en acı bekleyişi

Bir annenin en acı bekleyişi

Bir annenin en acı bekleyişi

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