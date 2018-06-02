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Bir annenin en acı isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

Manavgat Irmağı'nda kaybolduktan 13 gün sonra cesedi bulunan Samet Durmuş Vurkun'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, talihsiz yavrunun annesinin isteği herkesi duygulandırdı. Anne Zeynep Vurkun, oğlunun çok sevdiği son kez çocuk parkını görebilmesi için cenaze aracını oyun parkı etrafında dolaştırttı.

Manavgat'a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedeni 1 kilometre aşağıda ağaç kovuğunda bulunan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun’un cenazesi Manavgat Sarılar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Samet’in cenazesi ilk olarak halellik alınmak üzere Sarılar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Samet’in annesi Zeynep, taziyeye gelen Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a çocuğunun bulunmasından dolayı teşekkür ederken ellerine sarılıp öptü.

Cenaze töreni öncesinde anne Zeynep Vurkun, oğlunun cansız bedenini getiren cenaze aracının sürücüsüne, oğlunun evlerinin önündeki parkı çok sevdiğini, son kez cenazesini bu parkın çevresinde dolaştırmasını istedi. Cenaze aracı oyun parkının etrafını dolaştıktan sonra mezarlığa gitti.

Ardından minik Samet’in cenazesi Manavgat ilçesi Sarılar Mahalle Mezarlığındaki cenaze töreninde, yağan yağmur ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız’da katılırken cenaze namazını Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla kıldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
manavgat ırmağı Samet Durmuş Vurkun

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