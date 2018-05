Bir ay tatil yaparak 30 bin lira kazanacak 'profesyonel turist' aranıyor

Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. 'Türkiye’nin En İyi İşi' projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak. Bütün masrafları karşılanacak profesyonel turist, bir aylık tanıtımın ardından 30 bin lira kazanacak.

Dünyaca ünlü Dalyan’a, Sarıgerme’ye, İztuzu Plajı’na, Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme’yi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. 1 ay boyunca tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanacak olan profesyonel turiste, tatilin sonunda 30 bin lira verilecek.

Yarışma için başvurular 15 Mayıs-14 Temmuz tarihleri arasında, yapılacak. Başvuruların sona ermesinden 4 gün sonra ise CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan jüri, profesyonel turisti seçecek.

Belediye Başkanı Karaçelik, "Yılladır en çok düşündüğümüz konulardan biri, insanların dikkatini bölgeye nasıl çekebilirizdi. Plajları dünyada ödüller alan bir bölgeyiz. Kaunos gibi önemli bir tarih alanına sahibiz, ancak yeterli karşılığını göremediğimizi düşünüyoruz. Proje bunun için önemli. Bu proje ile bölgede görülmesi gereken her bir alanı, 'profesyonel turist’in gerçekleştireceği görevler ile ve bestjobinturkey.com adresinde tanıtıyor olacağız" dedi.

Projeyi yürütenlerden Fatih Akaslan da seçecekleri profesyonel turistte aradıkları özellikleri, "İlk aradığımız tatil yapmaktan büyük keyif alıyor olması. Sadece turistik yerleri gezen değil, bölgede bizim bile göremediğimiz özellikleri yakalayan, destinasyonun tüm detaylarına kadar inebilecek ve tanıtım için yaratıcı fikirlerini ortaya koyabilecek, özgür ruhlu bir gezgin arıyoruz. İztuzu ve Sarıgerme Plajları'nda, Dalyan çamurunda, Dalyan’ın eşsiz kanalında tekneyle gezerken, diledikleri gibi eğlenmelerini ve bu tatilin keyfini çıkarmalarını istiyoruz. Ayrıca bir diğer kriterimizde, iletişim konusunda sosyal olması, iyi bir eğitiminin olması, yabancı dil biliyor olması, iyi fotoğraf ve video çekimi ile birlikte iyi blog yazabilmesi" diye sıraladı.