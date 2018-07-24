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Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Bursa'da beyninde biriken sıvı sebebiyle ölüm kalım mücadelesi veren 11 yaşındaki Hasan Alper Akgül’ün babası, oğlunun tedavi masraflarını karşılayamadığını söyleyerek yardım istedi. Acılı baba, “Herkese bir sürü borç yaptım. Artık kimseden isteyecek yüzüm kalmadı. Sizin evladınız karşınızda erise ne yaparsınız? Benim evladım her gün karşımda eriyor Annesi olmadığı için ise iki kere çaresiz kalıyorum. Ama ben oğlumun yaşamasını istiyorum." dedi

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

Evladının sağlığına kavuşması için olması gereken ameliyatını devlet karşılıyor, ancak ameliyat sonrası Hasan Alper’e yurt dışından getirilecek ve ‘şant’ adı verilen bir cihaz takılırsa hayatını idame ettirebilecek. Nakliye işiyle uğraşan ve yeşil kartı bulunan baba Selahattin Akgül’ün yurt dışından getirilecek cihazı ödeyecek durumu ise yok.

EŞİ DE VEFAT ETTİ

Cihazın fiyatı 7 bin lira. Devlet sadece 3 bin lirayı ödüyor. Geriye kalan 4 bin lirayı her ay ödeyemediği için yardım talep eden baba, “Çaresiz kaldım, eşim de vefat edince kolum kanadım kırıldı. Hem maddeten, hem de mânen çökmüş durumdayım. Evladımın sağlına kavuşması için 2 yıldır hastane hastane geziyorum. Allah rızası için çocuğumu yaşatın ve yardım eli uzatın. Küçük yaşta yetim kalan ve hayatla mücadelesi başlayan Hasan Alper Akgül’ün sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için desteğinize ihtiyacı var" dedi.

'OĞLUM KARŞIMDA GÜNDEN GÜNE ERİYOR'

Maddi imkansızlıklar yüzünden çaresiz kalan baba Selahattin Akgül, “Ben nakliyecilik yapıyorum ve kazancım belli. Her ay 4 bin TL kadar şant için ödeme yapmam gerekiyor ama benim o kadar gücüm yok. Her ay değil de bir kere ödeme olsa yaparım ama her ay nasıl yapayım? Oğlum yaşasın istiyorum, oğlumu yaşatın” diye konuştu.
Hasan’ın küçük yaşta anne sevgisinden mahrum kaldığını üzülerek anlatan Akgül, “Her annenin çocuğuna sevgisi farklıdır ama babanın çaresizliği hiçbir hayata sığmaz. Hayatı anne ile paylaşır, gününü anneyle geçirir. Benim evladım annesini kaybettiğinin farkında bile değil. Babası sürekli yanında olmaya ve çaresizce hayata tutunmaya çalışıyor. 2 yıldır tedavi için elimden geleni yapıyorum. Devlet kanallarına başvurdum, bana yapacaklarımız sınırlı dediler. Şimdi ben ne yapayım? Oğlum karşımda günden güne erirken, bana annesinin emaneti, nasıl sırtımı döneyim” dedi. (İHA)

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Bursa hasan alper akgül

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BEDELLİYE PARAN ANINDA PARA BULANLAR NERDESİNİZ
hani biz büyük devletiz diyoruz ya önce büyüklüğümüzü kendi vatandaşmıza gösterelim
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