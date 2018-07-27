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Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Munzur Vadisi Milli Parkı Bali Deresi bölgesinde 7 Haziran'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan ameliyatla işlev görmeyen sol arka bacağı kesilen 6 yaşındaki dağ keçisi, Malatya Hekimhan'a gönderilerek koruma altına alındı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Munzur Vadisi Milli Parkı Bali Deresi bölgesinde 7 Haziran'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan ameliyatla işlev görmeyen sol arka bacağı kesilen 6 yaşındaki dağ keçisi, Malatya Hekimhan'a gönderilerek koruma altına alındı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Bali Deresi bölgesinde 7 Haziran'da vatandaşlar tarafından dağ keçisi yaralı halde bulundu. Dişi dağ keçisi, sol arka bacağında kırık olduğu anlaşılınca Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılan kontrolde, yaralı dağ keçisinin sol arka bacağının kırık ve ezilme nedeniyle işlevini yitirdiği tespit edildi. Operasyonla keçinin bacağı kesildi. Dağ keçisi, yaklaşık 1.5 aylık tedavisinin ardından iyileşti.

Uzmanların, keçinin doğal ortamda beslenme ve yaşama konusunda zorlanacağı yönünde görüş belirtmesinden sonra, 3 ayaklı dağ keçisi, Malatya Hekimhan'da bulunan Memeli Yaban Hayvanları Üretim İstasyonu'na nakledilerek burada koruma altına alındı.

Nakil için Tunceli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı 15'inci Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Anıl Kızılarslan, Hekimhan'daki üretim merkezinde dağ keçisinin adaptasyon sürecine alınacağını belirterek, "Nakli gerçekleştirdikten sonra orada rehabilitasyonuna devam ettirilip hayatının sonuna kadar iyi bir şekilde bakımını sağlayacağız. Üretime adapte olursa üretimi de yapılacak. Olmazsa sadece doğal yaşamını devam ettirecek şekilde bakılacak. Ayrıca istasyonda bulunan yaban keçileriyle adaptasyonu da sağlanacak" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez de, "Bacak aktivitesini kaybettiği için bacağı kesilerek kurtarıldı. Gerekli tedavi ve tetkikler sonucunda yeniden Müdürlüğümüze getirildi. 50 gündür Şube Müdürlüğümüz kontrolünde tedavisini devam ettirip, tamamladık. Doğaya bırakmanın riskli olabileceğini düşündüğümüz için Bölge Müdürlüğümüzle konuyu istişare ettik. Hekimhan Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'na naklini uygun gördük. Artık orada yaşamını sürdürecek, belki yeniden anne olacak" diye konuştu.

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