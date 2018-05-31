Bir bardak suyla oruca niyetleniyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin İdlib ilindeki bir kampa sığınan 5 çocuk annesi Fadiya Hanzal, ramazanı erzaksız geçiriyor. Bayram yaklaşırken, çocuklarına yeni giysi alamayacağı için üzülen anne, rejimin alıkoyduğu eşinin dönmesi için dua ediyor.

Suriye'de süren iç savaş nedeniyle milyonlarca sivil, ülkenin farklı bölgelerinde ramazan ayını buruk geçiriyor.

Ramazan ayının en zor geçtiği yerlerden biri bu sene yine sığınmacı kampları.

Evlerini ve yaşadıkları bölgeleri Beşşar Esed rejimin saldırıları yüzünden terk ederek kısmen daha güvenli olan sığınmacı kamplarına göç eden on binlerce aile, ramazanda gelecek yardımları bekliyor.

İdlib'deki Şüheda (şehitler) Kampı'nda yaşayan Fadiya Hanzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan başladığından beri sahursuz oruç tutuyorum. Bir bardak suyla oruca niyetleniyorum." dedi.

Hama ilinden göç eden Hanzal, Suriye'nin Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesinde beş çocuğuyla birlikte hiçbir geliri olmadan hayatına devam etmeye çalışıyor.