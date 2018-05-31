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Bir bardak suyla oruca niyetleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilindeki bir sığınmacı kampında kalan 5 çocuk annesi Fadiya Hanzal: - "Ramazan başladığından beri sahursuz oruç tutuyorum. Bir bardak suyla oruca niyetleniyorum" - "Bayram geliyor. Çocuklar bayramın geldiğinin farkındalar. Elbise istiyorlar ama alamıyorum" - "Kampta geçirdiğimiz ilk bayram çocuklarımın babalarını sorması hayatımdaki en zor anlardan birisidir. Tutuklu olduğunu söyleyerek dua etmelerini istedim"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin İdlib ilindeki bir kampa sığınan 5 çocuk annesi Fadiya Hanzal, ramazanı erzaksız geçiriyor. Bayram yaklaşırken, çocuklarına yeni giysi alamayacağı için üzülen anne, rejimin alıkoyduğu eşinin dönmesi için dua ediyor.

Suriye'de süren iç savaş nedeniyle milyonlarca sivil, ülkenin farklı bölgelerinde ramazan ayını buruk geçiriyor.

Ramazan ayının en zor geçtiği yerlerden biri bu sene yine sığınmacı kampları.

Evlerini ve yaşadıkları bölgeleri Beşşar Esed rejimin saldırıları yüzünden terk ederek kısmen daha güvenli olan sığınmacı kamplarına göç eden on binlerce aile, ramazanda gelecek yardımları bekliyor.

İdlib'deki Şüheda (şehitler) Kampı'nda yaşayan Fadiya Hanzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan başladığından beri sahursuz oruç tutuyorum. Bir bardak suyla oruca niyetleniyorum." dedi.

Hama ilinden göç eden Hanzal, Suriye'nin Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesinde beş çocuğuyla birlikte hiçbir geliri olmadan hayatına devam etmeye çalışıyor.

- "Çocuklar ramazan ayı başında meyve ve et istediler ama alamadım"

Maddi durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Hanzal, "Mutfağımda yiyecek bir şey yok. Çocuklarımın karşılayamadığım talepleri beni yoruyor ve üzüyor. Çocuklar Ramazan ayı başında meyve ve et istediler ama alamadım." diye konuştu.

Eşi Esed rejiminin hastanelerinde tutuklu bulunan 32 yaşındaki Hanzal, "Rejim askerleri çiftçilik yapan eşimi, kayınpederimi ve kardeşimi 2014 yılında tutukladı. O günden beri onlardan bir haber alamadım. Rejim yanlıları beni sıkıştırmaya, tehdit etmeye başladı. Ben de en küçük kızıma hamileyken diğer çocuklarımla birlikte kamplara göç etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Hanzal, "Bayram geliyor. Çocuklar bayramın geldiğinin farkındalar. Elbise istiyorlar ama alamıyorum. Evde borç olarak aldığım 500 Suriye lirası (5 TL) param var. Çocuklarımın elbiseleri geçen yıldan kalma.Yardım dağıtımından aldığımız elbiseleri giyiyorlar." şeklinde konuştu.

Hanzal şöyle devam etti:

"Kampta geçirdiğimiz ilk bayram çocuklarımın babalarını sorması hayatımdaki en zor anlardan birisidir. Tutuklu olduğunu söyleyerek dua etmelerini istedim. Allah’tan sadece çocuklarımın babasının sağ salim dönmesini diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Suriye

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