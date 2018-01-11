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Bir bir çözülüyorlar! FETÖ'cü subay ve astsubay itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:53 | Son Güncelleme 13 dakika önce

FETÖ'cü yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından dün 5 muvazzaf subay daha polise teslim olmuştu. Son dakika haberine göre bugün de bir subay ve astsubay daha "FETÖ örgüt üyesiyim" diyerek teslim oldu.

Bir bir çözülüyorlar! FETÖ'cü subay ve astsubay itirafçı oldu

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