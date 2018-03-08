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Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 08:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin merkez mahallelerinden Kemalpaşa sınırları içinde patlayan ana boru, ilçe genelini susuz bıraktı.Ayvalık’ta; Hayrettin Paşa ile Kemal Paşa Mahalleleri’nin sınırında, Hastane Caddesi üzerinde 60 yıl önce yapılan ana su borusu yüksek basınca dayanamayarak patladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin merkez mahallelerinden Kemalpaşa sınırları içinde patlayan ana boru, ilçe genelini susuz bıraktı.
Ayvalık’ta; Hayrettin Paşa ile Kemal Paşa Mahalleleri’nin sınırında, Hastane Caddesi üzerinde 60 yıl önce yapılan ana su borusu yüksek basınca dayanamayarak patladı. Kullanılmaz hale gelen ana borunun değişimini yapan BASKİ ekipleri, ana su borusunun hemen yanında bulunan UEDAŞ’a ait bir elektrik trafosunun da aynı bölgede bulunması nedeniyle zor anlar yaşadılar.
İyice paslanan ve kullanılmaz hale gelen ana su borusunun değiştirilmesi sırasında; şebekeye bağlı diğer ana su hatlarının da su akışı kesilmek zorunda kalındı.
BASKİ ekiplerinin gün boyu hummalı çalışmalarının ardından eski ana boru yenisiyle değiştirilirken, söz konusu çalışma nedeniyle Ayvalık merkez de hemen hemen tüm mahallelere su verilmesi yaklaşık 20 saatlik bir süreyi buldu.
BASKİ ekiplerinden alınan bilgiye göre; Ayvalık merkezdeki pek çok ana su arterinin oldukça eski ve miladını doldurduğu ve mutlaka değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Söz konusu eski ana su hatlarının yaz sezonun da da sık sık patlaması nedeniyle ilçe genelinde susuzluk sorununun zaman zaman yaşandığına işaret eden yetkililer, BASKİ olarak tüm mesailerini söz konusu su hatlarının değiştirilmesi için harcadıklarını ifade etti.

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

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Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
2 / 7

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
3 / 7

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
4 / 7

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
5 / 7

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
6 / 7

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
7 / 7

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı
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