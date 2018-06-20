"Bir canlıyı haksız yere öldüren kişi, ahirette hesaba çekilecektir"

Diyanet İşleri Başkanlığından "Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir köpeğin, bir müezzin tarafından öldürüldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu üzücü olayın faili Başkanlığımızda görev yapmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir köpeğin, bir müezzin tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu üzücü olayın faili, Başkanlığımıza bağlı bir görevli değildir. Haberlerde müezzin olduğu iddia edilen kişinin, müezzin olduğu bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bütün canlıların bir gaye için yaratıldığı, her canlının varlık alemindeki düzenin parçası olduğu belirtilen açıklamada, bu yapıyı korumanın insanın temel sorumluluklarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Peygamber Efendimiz 'Dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz' buyurarak tıpkı insanlar ve diğer varlıklar gibi hayvanların da hakları olduğunu ve korunması gerektiğini asırlar öncesinden bütün insanlığa ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.