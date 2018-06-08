Bir çift kuş sayesinde yüz yuva kuruldu

İLYAS GÜN - Samsun'da Türk Telekom'un abone kutusuna yuva yapan ve 6 yavrusu olan bir çift kuş sayesinde yüzlerce kuş için yuva yapıldı.
Türk Telekom'un teknik elemanları, Atakum ilçesinde yaptıkları çalışmada, direğe asılı abone kutusunu açtıklarında içinde iki "mavi baştankara" ve 6 yumurtasıyla karşılaştı.
Kuşları takibe alan ve besleyen çalışanlar, bir süre sonra yumurtadan 6 yavrunun çıktığını ve büyüdüğünü gözlemledi.
Çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine kuşların yuva sahibi olması için de proje başlatıldı. Bu kuşlar ve yavruları sayesinde, çok sayıda kuş için Samsun Kapalı Cezaevinde kalan mahkumlarca 100 yuva yapıldı. Mahkumların tahtadan yaptığı renkli kuş yuvaları, Türk Telekom'un direklerine asıldı.
- "Kuşlara renkli renkli evler yaptık"
Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Baki Günay, AA muhabirine, kurum olarak her zaman çevreci bir politika izlediklerini söyledi.
Konunun kendilerine iletilmesiyle kuşlara yuva yapılması için proje başlattıklarını anlatan Günay, şöyle konuştu:
"Kuşların daha önce de abone kutularına yuva yaptıklarını tespit etmiştik. Kuş evlerinin bir ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü çevrede yaşayan canlıları da düşünmemiz lazım. Kuşlara abone direklerine renkli renkli evler yaptık. Yuvaları kenttin çeşitli yerlerine yerleştirdik. Kuş evlerini Samsun Kapalı Cezaevinde kalan mahkumlara yaptırdık. Onların da cezaevinde harçlıklarını kazanmasını sağladık. Aynı zamanda mahkum kardeşlerimizin çevreye bir katkısının olmasını istedik. Aslında kuşlara Telekom evleri yapmış olduk. 'Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?' diye bir şarkı var. Gerçekten kuşlar konmaya devam ediyor. Biz de kuşlara bakmaya devam edeceğiz."
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