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Bir Çiftlik Bank olayı daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.

Bir Çiftlik Bank olayı daha!

İstanbul’da, Çiftlik Bank benzeri ‘piramit satış yöntemi’ bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma yaptı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi'nde bulunan merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.

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"BİRLİK BERABERLİK ÇİFTLİĞİNİN HERHANGİ BİR ALAKASI YOKTUR"

Şirketin internet sitesinde apılan açıklamada, ‘BB Hayvancılık Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur’ ve ‘Birlik Beraberlik Çiftliğinin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlikbank vs.)’ şekilde uyarılar bulunduğu dikkat çekti.

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Şirket sahibi Serkan Erden sosyal medya hesabından 21 Mart’ta yaptığı ‘Kamuoyuna Duyurulur’ başlığıyla yaptığı paylaşımda da şöyle demişti:

“Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketinin ve şahsımın ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir alakası ve çalışması yoktur. Şirketimiz Gümrük Bakanlığı tarafından incelendiğinden dolayı yatırımcı kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanan 11 şirket arasında içinde sanal oyun olmayan ve şu an sistemi, telefonları açık olan, gerçek üretim yapan ve yapmaya devam eden tek firma olarak halen yerimizdeyiz ve işlerimize devam etmekteyiz. Hakkımızda çıkan haberlere itibar etmemekte ve ticaretimize devam etmekteyiz, yatırımcılarımıza ödemelerimizi yapmaya başladık. Şahsımın ve firmamızın arkasında duran tüm yatırımcılarımıza ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür eder, yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği her cezaya şahsım ve şirketim adına hiçbir itirazda bulunmamaktayız. Haberlerde çıkan 1 Milyon TL’sine el koyuldu ve sanal oyun haberi tamamen asılsızdır itibar etmeyiniz"

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DHA

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