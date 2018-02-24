HABER

‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ Türkiye’yi sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:22 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi, İzmir sınırlarını aşarak Türkiye’ye yayıldı.

‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ Türkiye’yi sardı

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi, İzmir sınırlarını aşarak Türkiye’ye yayıldı. Trabzon’dan Ağrı’ya kadar pek çok kente ulaşan projeyle yaklaşık iki bin çocuğun mont ve bot gibi çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Başkan Akpınar “Daha fazla minik yüreğe dokunabilmek için herkesten destek bekliyoruz” dedi.
Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde hayata geçirilen ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi çığ gibi büyüyor. İlk etapta Karşıyaka’daki ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayırseverler arasında köprü olan proje, giderek çoğalan gönüllü ordusu sayesinde Türkiye’nin dört bir yanına uzandı. Van, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Muş, Şırnak, Batman, Konya, Kars, Gaziantep, Hakkari, Uşak, Bitlis ve Şanlıurfa’daki çocuklara da yardım eli uzatıldı.

İki bin çocuğa ulaştı
Destekçi firmalar ve hayırseverlerin bağışlarıyla; ayakkabı, bot, kazak, mont, kitap, battaniye, erzak paketi ve kırtasiye seti gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri temin edilerek yerlerine ulaştırıldı. Örnek uygulama sayesinde bugüne kadar toplam 2 bin çocuğun eksikleri tamamlandı. Projeye katkı sağlamak isteyenlerin 0232 3641428 numaralı telefon ile Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nden detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

Örnek dayanışma
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kısa süre önce ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ diyerek çıktığımız yolda, Türkiye’nin pek çok noktasındaki evlatlarımızın yüreğine dokunmayı başardık. Kilometrelerce uzaklıktaki çocuklarımızdan teşekkür için fotoğraflar, mesajlar almanın mutluluğunu yaşadık. Dalga dalga yayılan bu gönül projesiyle çocuklarımızın gülüşlerini çoğaltmaya devam edeceğiz. Katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyor, herkesi bu örnek dayanışmanın parçası olmaya çağırıyoruz” dedi.

‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ Türkiye’yi sardı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Müfettişler müdürlüğü inceleyince şok gerçek ortaya çıktı!

Müfettişler müdürlüğü inceleyince şok gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Reyhanlı davasında son dakika karar

Reyhanlı davasında son dakika karar

Perinçek: Şeker fabrikaları vatandır satılmaz

Perinçek: Şeker fabrikaları vatandır satılmaz

Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arı kenesi ile mücadelede 40 bin kovan ilaçlanacak

Arı kenesi ile mücadelede 40 bin kovan ilaçlanacak

“Aile için kuralların uygulanmasında çocuklara yetki verin”

“Aile için kuralların uygulanmasında çocuklara yetki verin”

Başkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Başkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Bilecik Belediyesi’nden şifalı pilav ikramı

Bilecik Belediyesi’nden şifalı pilav ikramı

Kanalizasyon kirliliğine dikkat çektiler

Kanalizasyon kirliliğine dikkat çektiler

Belediye başkanları bir araya geldi

Belediye başkanları bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.