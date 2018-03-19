“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Bir Destandır Çanakkale” tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tiyatro gösterisinde cepheye giden askerler, cephede savaşan ve şehit olan askerlerin yaşadıkları canlandırıldı.

Programda konuşan Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Okul Müdürü Erdoğan Bölükbaş, "Çok değil bundan tam 103 yıl önce bu vatanın bedelini ödemek üzere Osmanlı coğrafyasındaki yüz binlerce vatan evladı Çanakkale’de çarpıştı. Amacımız geçmişte yapılan savaşlarda aldığımız zaferlerle övünmek mutlu olmak değil, eğer amaç hürriyet davası ise, bir ölüm kalım mücadelesi ise bugün Afrin’de olduğu gibi vatan savunması ise zaten buna savaş diyemezsiniz” dedi.

Program okul öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteri ile devam ederken şehit yakınları başta olmak üzer bazı davetliler gözyaşlarını tutamadı. Programın sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.