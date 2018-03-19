HABER

“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Bir Destandır Çanakkale” tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tiyatro gösterisinde cepheye giden askerler, cephede savaşan ve şehit olan askerlerin yaşadıkları canlandırıldı.Programda konuşan Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Okul Müdürü Erdoğan Bölükbaş, "Çok değil bundan tam 103 yıl önce bu vatanın bedelini ödemek üzere Osmanlı coğrafyasındaki yüz binlerce vatan evladı Çanakkale’de çarpıştı.

“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Bir Destandır Çanakkale” tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tiyatro gösterisinde cepheye giden askerler, cephede savaşan ve şehit olan askerlerin yaşadıkları canlandırıldı.
Programda konuşan Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Okul Müdürü Erdoğan Bölükbaş, "Çok değil bundan tam 103 yıl önce bu vatanın bedelini ödemek üzere Osmanlı coğrafyasındaki yüz binlerce vatan evladı Çanakkale’de çarpıştı. Amacımız geçmişte yapılan savaşlarda aldığımız zaferlerle övünmek mutlu olmak değil, eğer amaç hürriyet davası ise, bir ölüm kalım mücadelesi ise bugün Afrin’de olduğu gibi vatan savunması ise zaten buna savaş diyemezsiniz” dedi.
Program okul öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteri ile devam ederken şehit yakınları başta olmak üzer bazı davetliler gözyaşlarını tutamadı. Programın sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.
Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

“Bir Destandır Çanakkale” büyük ilgi gördü

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Genç turizmci evinde ölü bulunduGenç turizmci evinde ölü bulundu
Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

İlginizi Çekebilir

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Diyarbakır'da hain pusu: 2 şehit

Diyarbakır'da hain pusu: 2 şehit

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.