"Bir dine yapılan saldırı bütün dinlere yapılmış gibidir"

VİYANA (AA) - Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kentinde herhangi bir dine yönelik saldırının kabul edilmez olduğuna vurgu yaparak, "Benim şehrimde, Viyana'da herkes kendi dinini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Kippa taktığı için kimse saldırıya uğrayamaz, aynı şekilde başörtüsü giydiği için şiddete maruz kalamaz." dedi. Avusturya'nın başkenti Viyana’da Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından düzenlenen iftar programına, başta Eğitim ve Uyum Bakanı Heinz Fassmann olmak üzere Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig'in yanı sıra Hristiyan ve Musevi dini temsilciler ile çok sayıda seçkin davetli katıldı. - "Entegrasyon karşılıklı öğrenmektir" Bakan Fassmann programda yaptığı konuşmada, ramazanın diyalog ve paylaşma ayı olduğunu, bu çerçevede İGGÖ ile her zaman iyi bir düzeyde iletişim kurabildiklerini anlattı. Kimi zaman hem toplumda hem de siyasette entegrasyonun yanlış anlaşıldığını belirten Fassmann, entegrasyonun birlikte yaşamak, birlikte hareket etmek anlamlarına geldiğini söyledi.

Entegrasyonun "karşılıklı öğrenme, uyum ve yakınlaşma" olduğuna işaret eden Fassmann, bazen Avusturyalıların yabancılara yönelik "Neden benim bölgemde bu kadar çok yabancı var, yaşam alanımı ve sosyal çevremi değiştiriyorlar." gibi ifadeler kullandığını dile getirdi. Aynı şekilde göçmenlerin de "Bizim yaşamımıza karışmayın, geldiğimiz ülkede nasıl yaşıyorsak o şekilde yaşamaya devam edelim." tarzında söylemlerinin olduğunu ifade eden Fassmann, her iki yaklaşımın göç alan bir toplumda istenen hedefe hizmet etmeyeceğini belirtti. - "İslam cemaati Viyana'da önemli bir yere sahip" Viyana’nın yeni Belediye Başkanı Ludwig ise İslam cemaatinin Viyana şehrinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, Avusturya’nın İslam dinini 1912’de resmen kabul eden ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlattı. Başkentte uluslararası kuruluşlar vesilesiyle dünyada barış ve özgürlüklerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edildiğini vurgulayan Ludwig, "Bu girişimlere örnek olması açısından Seestadt Aspern bölgesinde dinler kampüsü projesini hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında her dinin Viyana’daki temsilciliğine ait bayrakların kampüsün girişinde dalgalandığını ancak kısa bir süre önce Musevi cemaatine ait bayrağa zarar verildiğini aktaran Ludwig, “Çok kısa bir süre için de bütün dini temsilciler bir araya gelerek, Viyana’da bu tür saldırılara müsaade edilmeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etti. Bir dine yapılan saldırı bütün dinlere yapılmış gibidir.” diye konuştu. Ludwig, “Benim şehrimde, Viyana’da herkes kendi dinini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Kippa taktığı için kimse saldırıya uğrayamaz, aynı şekilde başörtüsü giydiği için şiddete maruz kalamaz.” değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle herkese büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Ludwig, Viyana’daki bütün dini kurumların yöneticilerinin, bir dine yapılmış saldırıyı bütün dinlere, bir kişiye yapılmış saldırıyı bütün insanlığa yapılmış gibi değerlendirerek hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - "Avusturya her dine karşı hoşgörülü bir ülke oldu" İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun da üç semai dinin temsilcileri ve çok sayıda siyasetçi, bazı ülkelerin büyükelçileri ile birlikte iftar yemeğini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.