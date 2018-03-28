"Bir Dokun Bin Gelecek İnşa Et" projesine anlamlı bağış

Safranbolu’da hayata geçirilen "Bir Dokun Bin Gelecek İnşa Et" projesi kapsamında vefat eden eşinin çalıştırdığı internet kafedeki bilgisayarları ortaokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılması için bağışladı.

Safranbolu Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi ve Müzekent Motosiklet Kulübü üyeleri, "Bir Dokun Bin Gelecek İnşa Et" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kirkille Ortaokulu’nun bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane açılış töreni gerçekleşti.

Yardımsever vatandaşların bağışları ve proje sorumlularının birebir fiziki imkanlarıyla katkı sağlanan Kirkille Ortaokuluna, 13 bilgisayarlık bilgisayar sınıfı, 700 kitaplık kütüphane, akıl oyunları araç ve gereçleri, okulun dış cephesi ve etrafındaki demir korkulukların boyanması, elektrik tesisatının yenilenmesi, basket sahası etrafına parke taşı döşenmesi, öğrencilerin tümüne muhtelif kırtasiye malzemesi ve kıyafetler okul öğrencileri ile buluşturuldu.

Proje kapsamında Müzekent Motosiklet Kulübü üyesi olan ve geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden internet kafe işletmecisi olan Subutay Küçükdonkal’ın ailesi kafede bulunan 13 bilgisayarı öğrencilerin eğitimleri için okula bağışladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Karabük ve Safranbolu’da eğitim düzeyinin gayet iyi durumda olduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitimin iyi durumda olmasında ailelerin çok büyük rolü olduğunu kaydeden Ürkemzer, “ Buradaki ailelerin bilinçli olmalarının yanı sıra yardım severlerin de eğitime destek vermeleri bu şehre ayrıcalık katıyor. Bu tür yardımlaşmaların içinde benim en önemsediğim birlikte organizasyonların yapıldığı projelerdir. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz, Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi ve sosyal sorumlulukların gönüllü elçileri Müzekent Motosiklet Kulübü iş birliği ile taşın atlına ellerini koymalarıdır. Bu projenin bir parçası olan ve geçen ay hayatını kaybeden Subutay Küçükdonkal’ın ailesi de bizimle birlikte ve yaptıkları bağış için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, Türkiye’nin dünyayla rekabet eden bir ülke, olduğunu kaydederek, “ Bunun ilk şartı eğitimden geçmekte. Eğitimin içinde okumak ve bilimle gelişen teknoloji ile eşgüdümlü olmak. Burada bu iki unsurun bağışlarının teslimi için bulunuyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede çocuklarımız teknoloji ile tanışacaklar ve yenilikleri daha farklı bir merhaleye taşıyacaklar.” İfadelerinde bulundu.