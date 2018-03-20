‘Bir Efsanedir Çanakkale’ etkinliğine yoğun ilgi

Marmaris’te düzenlenen “Bir Efsanedir Çanakkale” etkinliği ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 4 kurum Marmaris’te ortaklaşa “Bir Efsanedir Çanakkale” etkinliği düzenledi. Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Marmaris Belediyesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Akademi Garaj tiyatro oyuncuları ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri katkı sağladı. Saat 20.00’de başlayan etkinliğe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. 600 kişilik salonu dolduran vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nın müziklerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro eşlik etti. Koro performansının yanı sıra solo olarak da Çanakkale Savaşı’nın ruhuna uygun besteler seslendirdi. Akademi Garaj oyuncularının sergilediği tiyatro gösterisi de izleyenlerden tam not aldı.