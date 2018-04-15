"Bir Fotoğraf Bir Ayet" yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği'nce düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) jüri desteği verdiği "3. Bir Fotoğraf Bir Ayet" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Ortaöğretim Başkanı Sıddık Karaduman, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen misafirlere ve birliğin kız-erkek istişare kuruluna teşekkür ederek, her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen "3. Bir Fotoğraf Bir Ayet" yarışmasında dereceye giren fotoğraf severleri tebrik etti.

Yarışmaya sponsor olarak destek veren dernek, vakıf ve kurumların desteklerini hatırlatan Karaduman, şunları söyledi:

"Bu akşam, programı hazırlayan kardeşlerimizin emeği çok büyük, özellikle son zamanlarda dünyanın bir bütün olarak mazlum coğrafyaları tarumar ettiği bir dönemde, böyle gençlerimizin varlığı ve bu gençlerin hayra, güzelliğe ve iyiliğe dair çalışmaları ortaya koymaları, bizim göğsümüzü kabartıyor. Ödüllerini dağıtacağımız yarışmamız da gelecek yıllarda daha güzel bir vaziyette devam edecek. Kardeşlerimizin yüreklerine sağlık çünkü birçok önemli iş yaparak, her sene düzenlediğimiz fotoğraf ödül törenini ve gençlik şölenimizi hazırlıyorlar. Bu gece, gençlerimizin gecesidir, her birine teşekkür ediyorum."