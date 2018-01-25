HABER

Bir gün önce 'şehit olsam' demiş!

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Afrin'den Kilis kent merkezindeki Çalık Cami'ne yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir'in, bir gün önce kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a "Keşke ben de şehit olsam" dediği ortaya çıktı.

Bir gün önce 'şehit olsam' demiş!

YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda, Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camisine giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak yaşamını yitirmişti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıdan bir gün önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte Muzaffer Aydemir'i ziyaret ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kara, ziyaretteki sohbette ise Aydemir'in kendilerine "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediğini ifade etti.

Kara, ziyareti ile ilgili görüntüleri de yayınladığı mesajında, "Dün gerçekleştirdigimiz esnaf ziyaretimizde Merhum Muzaffer Aydemir abimizle ile görüşmüştük. Kendisi keşke beni de askere alsalar bende Şehit olsam diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği Şehitlik mertebesine erişti. Merhum Terzi Muzaffer abimize Allah rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Kore savaşını da gördüğünü belirten Aydemir ise Vali Tekinarslan ve Başkan Kara'ya "Allah sizden razı olsun. Devletimize milletimize, zeval vermesin Allah'ım" diyerek dua ettiği de görülüyor.

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var
Teröristlerden Kilis'e roketli saldırı! İşte ilk fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit Kilis roketli saldırı Afrin Çalık cami

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 7 yorum
yalanını yiyimmm cephede niye değil ülkesini tek edip kaçar mı şehitlik isteyen adam ?!!!!
@mah6bsddn4 Sözü edilen şehidimiz terzilik yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da sen nesin onu anlamadım. Ayrıca şehitlik iman işidir herkes anlayamaz...
Allah'ım ruhunu şâd eylesin,şehadetlerini mubarek eylesin.
2019 da kilis belediye başkanı suriyeli biri olacak
Neden bu roketler havada imha edilemiyor pat pat topraklarımıza düşüyor demekki teknolojide hala geriyiz .
ALLAH SONUMUZU HAYR EYLESİN.
Şehitliği sulandırmayalım. Rahmetli cephede ölmemiştir. Lütfen biraz dikkat. Allah rahmet eylesin vatandaşımıza.
Diğer Haberler
Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Polis aracı denize düştü! 1 polis kayıp

Polis aracı denize düştü! 1 polis kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.