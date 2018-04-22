Bir günde tonlarca hamsi dağıtıldı

Zeytinburnu’nda düzenlenen 5’inci Radyo Festivali’nde vatandaşlara tonlarca hamsi dağıtıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Radyo Festivali’nde Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda vatandaşlara tonlarca hamsi dağıtıldı. Hamsinin tadına bakmak isteyen binlerce vatandaş, metrelerce kuyruk oluşturdu. Yoğun ilginin olduğu festivalde Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Festivalde Karadeniz yöresine ait müzikler eşliğinde horon oynandı. Festivalde güzel vakit geçirdiğini belirten bir vatandaş, “Kültürümüzü yaşattıkları için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Zeytinburnumuzu tanısınlar, kültürümüzü görsünler. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

“Farklı bölgelerin lezzetlerini diğer bölgelerden hemşehrilerimize, Türkiye’ye, İstanbul’a tattıralım”

Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı konuşmada, “Zeytinburnu’nun demografik zenginliği oldukça hoştur, güzeldir. Bu demografisinin zenginliğini Zeytinburnu’nun oluşturduğu bir durum da vardır. Lezzetlerimizle, yemeklerimizle çok çeşitlidir. Biz arzu ettik ki bu festival süresi içinde Zeytinburnumuzda farklı bölgelerin lezzetlerini, diğer bölgelerden hemşehrilerimize, Türkiye’ye, İstanbul’a tattıralım. Rabbim ülkemizi korusun, milletimizi korusun. Rabbim tüm mazlumları korusun. Şu an Türkistan’dan gelen kardeşlerimiz, Ortadoğu’dan gelen kardeşlerimiz, Balkanlar’dan, Kırım’dan, Kafkaslar’dan gelen kardeşlerimiz ve İstanbul’da 81 vilayetten gelen kardeşlerimiz hamsimizi tadıyorlar. Kadıköy’den burası 20 dakika. 14 dakika Marmaray ile Kazlıçeşme Marmaray istasyonu. Üsküdar’dan 9 dakika. Kazlıçeşme Marmaray istasyonu. 4-5 dakika da yürüme mesafesinde. İstanbul’un bu lezzeti, Türkiye’nin Karadeniz çıkışlı olan bu güzel lezzetini, hamsi lezzetini Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda tatmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan etkinliklerin güzel olduğunu belirten Ekrem Ersoy, “Güzel bir organizasyon. Geçen sene de yapılmıştı. Bütün belediyelerin böyle şeyler yapmasını tavsiye ediyoruz. Belediyemizden de memnunuz. Bazı belediyelerin böyle çalışmaları olmuyor. Olmayan belediyedekilere söylüyorum, buraya gelsinler. Bu ikramdan tatsınlar” dedi.

15 gün boyunca süren festival bugün hamsi ikramıyla son buldu.