Bir günlüğüne asker olacak Kemal için asker eğlencesi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 1. Komando Tugayı'nda yarın, bir günlüğüne asker olacak 'Serebral Palsi' hastası Kemal Af (20), için asker eğlencesi düzenlendi.

​İncesu ilçesinde asker olmayı çok isteyen Serebral Palsi hastası Kemal Af'ın ailesi, askerlik şubesine başvurdu. Ailenin bu isteğini olumlu karşılayan şube yetkilileri, Kemal Af'ın bir günlüğüne Kayseri 1. Komando Tugay'ında askerlik yapmasına izin verdi.

Kemal Af için ailesi evlerinin bahçesinde davullu zurnalı asker eğlencesi düzenledi. Eğlencede Kemal Af'a annesi tarafından asker kınası yakıldı. Yarın birliğe gidecek olan Af, üniforma giyerek bir gün askerlik yapacak.

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