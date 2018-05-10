HABER

Bir günlüğüne asker olacak Kemal için asker eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

KAYSERİ 1.

Bir günlüğüne asker olacak Kemal için asker eğlencesi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 1. Komando Tugayı'nda yarın, bir günlüğüne asker olacak 'Serebral Palsi' hastası Kemal Af (20), için asker eğlencesi düzenlendi.
​İncesu ilçesinde asker olmayı çok isteyen Serebral Palsi hastası Kemal Af'ın ailesi, askerlik şubesine başvurdu. Ailenin bu isteğini olumlu karşılayan şube yetkilileri, Kemal Af'ın bir günlüğüne Kayseri 1. Komando Tugay'ında askerlik yapmasına izin verdi.
Kemal Af için ailesi evlerinin bahçesinde davullu zurnalı asker eğlencesi düzenledi. Eğlencede Kemal Af'a annesi tarafından asker kınası yakıldı. Yarın birliğe gidecek olan Af, üniforma giyerek bir gün askerlik yapacak.

FOTOĞRAFLI

Bir günlüğüne asker olacak Kemal için asker eğlencesiBir günlüğüne asker olacak Kemal için asker eğlencesiBir günlüğüne asker olacak Kemal için asker eğlencesi

İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali arasında gülümseten diyalogCumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali arasında gülümseten diyalog
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.