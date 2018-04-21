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Bir günlüğüne hayallerindeki mesleği yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kolej öğrencileri hayallerindeki mesleği bir günlüğüne yapabilmek amacıyla ziyaret ettikleri hastanede doktorları sorularıyla terletirken, bazı öğrenciler ise beyaz önlük giyip, stetoskop ile arkadaşlarını muayene etti.Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Bir günlüğüne hayallerindeki mesleği yaptılar

Gaziantep’te kolej öğrencileri hayallerindeki mesleği bir günlüğüne yapabilmek amacıyla ziyaret ettikleri hastanede doktorları sorularıyla terletirken, bazı öğrenciler ise beyaz önlük giyip, stetoskop ile arkadaşlarını muayene etti.
Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Etkinlikler kapsamında özel bir kolejin öğrencileri Medical Park Gaziantep Hastanesini ziyaret ederek, bir günlüğüne doktor oldu. Öğrenciler, doktorlara merak ettikleri soruları sorarak, mesleği yakından tanıdı. Beyaz önlük giyen öğrenciler, steteskop ile arkadaşlarını muayene etti. Bir günlüğüne de olsa mesleğin keyfini çıkaran öğrenciler, mikroskop yardımıyla kan hücrelerini de inceledi. Öğrenciler, hayallerindeki mesleği yakından tanımanın sevincini yaşadıklarını belirterek, hastane yetkililerine ve doktorlara teşekkür etti.
Makamlarını devreden doktorlar ise çocukların mesleğe olan ilgileri nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ve başarılı birey olmaları için tavsiyelerde bulundu.
Etkinlik sonunda çocuklara satranç takımı hediye edildi.

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