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Bir günlük bebeğin nehre atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

Lüleburgaz'da 1 günlük bebeğin nehre atıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir günlük bebeğin nehre atıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ''kasten öldürme'' suçundan tutuklu bulunan sanık Ezgi Nur D, annesi Gülşah D, tutuksuz sanıklar İ.Y, ve H.B. ile avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in gelen belgeleri okumasıyla ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Bekmezci, mütalaasında, taksi şoförü H.B'nin "kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Ezgi Nur D. ve annesi Gülşah D'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden Bekmezci, sanık Ezgi Nur D'in suç tarihinde 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle TCK'nın 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince indirim uygulanmasını istedi.

Bekmezci, diğer sanık İ.Y'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan hüküm almasını talep etti.

Duruşmada, sanık ve avukatları ise gelen belgeler ve mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Koçer, sanıklar Ezgi Nur D. ve annesi Gülşah D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Eylül tarihine erteledi.

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