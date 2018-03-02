Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Yörük Müzesi sahibi ve çalışanlar bir günlük gelirlerini "Zeytin Dalı" operasyonunda görev yapan Mehmetçiğe bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Afrin’de sürdürdüğü ’Zeytin Dalı’ Harekatınada bulunan Mehmetçiğe yurdun dört köşesinden destekler sürüyor. Fethiye’nin Çalış plajında bulunan Kerimoğlu İsmail Yörük Müzesi Ve Çadırı sahibi Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu ila çadır çalışanları bir günlük kazançlarını Mehmetçiğe bağışladılar.

Türk askerinin her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaç duyulduğu halde seve, seve askere gideceklerini ifade eden İsmail Uzunoğlu, “Fethiye Çalış’ta bulunan Yörük Çadırları personeli olarak ve Yörük çadırları işletmesi olarak Afrin’de savatça olan kahraman Mehmetçiklerimize, Türk ordusuna, oradaki kahraman polislerimize manevi destek olalım diye işletmemizin bir günlük cirosunu ve personelimizin bir günlük yövmiyesini toplamda 5 bin lirayı Afrin’deki Mehmetçiklerimize bağışladık. Bu bir damla ama damlaya damlaya göl olur. Rabbim Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, Gazilerimize Allah şifa versin. Bizlerde burada hazırız demek için bugün burada toplandık. Bizler ordumuzun, devletimizin yanındayız. Bize de ihtiyaç duyulduğu halinde Yörük Çadırları ve Yörük Müzesi olarak hazır kıta bekliyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın, yurdumuzdan bu belalar defolup gitsin” diye konuştu.