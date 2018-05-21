Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 14-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 388 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 190, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 35, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 527, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 16 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, 768'i terör suçları, 75'i düzensiz göç ve 3 bin 216'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 59 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 11'i ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.