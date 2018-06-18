Bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 11-18 Haziran'da düzenlenen terör operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 43 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 134, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 61, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 119, sol terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde de 12 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 326'sı terör suçları, 72'si düzensiz göç ve 3 bin 293'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 691 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 10'u ölü, 4'ü sağ ve 8'i teslim olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Leheng Argeş" kod adlı Ramazan Yasugey, "Taylan" kod adlı Erkan Ordu, "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol ile "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'ın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride oldukları tespit edildi.