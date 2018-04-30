Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 692 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 130, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 489, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 46 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, 715'i terör suçları, 130'u düzensiz göç ve 3 bin 579'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 424 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 8'i ölü, 7'si sağ, 8'i teslim olmak üzere 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Tunceli, Muş ve Van'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 27 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 22 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.