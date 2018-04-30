Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 692 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 130, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 489, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 46 zanlı gözaltına alındı.
Planlı operasyonlarda, 715'i terör suçları, 130'u düzensiz göç ve 3 bin 579'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 424 kişi yakalandı.
Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 8'i ölü, 7'si sağ, 8'i teslim olmak üzere 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Tunceli, Muş ve Van'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 27 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 22 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
Güvenlik güçlerince ayrıca 312 kilogram patlayıcı madde, 8 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 15 silah ile bin 996 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
- Uyuşturucu operasyonları
Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 539 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 760 kilogram esrar, 250 kilogram eroin, 0,25 kilogram kokain, 21,68 kilogram afyon sakızı, 2,4 kilogram sentetik kannabinoid, 4 kilogram metamfetamin, 16 bin 143 ectasy hap, 3 bin 617 captagon, 3 bin 909 sentetik ecza, 22 bin 97 kök kenevir bitkisi, 491 bin 778 paket kaçak sigara ve 96 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 408 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 58,4 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 200 gram kokain, 2,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,1 kilogram afyon sakızı, 3,3 kilogram metamfetamin, 7 bin 728 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir bitkisi ile 46 tabanca ve tüfek bulundu.
- Siber suçlarla mücadele
Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 405 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 437'si denizlerde olmak üzere 4 bin 378 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da130 kişi gözaltına alındı.
- Asayiş denetimleri
Genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile metruk binalar, park ve bahçeler, okul servis araçlarında 26 Nisan'da 15 bin 924 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları-4" gerçekleştirildi.
Uygulama sonucunda 111 bin 733 kişi ve 17 bin 295 iş yeri kontrol edilirken, 115 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.
Ayrıca parklarda uyuşturucu satışı ve kullanımını engellemek, aynı zamanda parkların şüpheli kişilerin bulunduğu yerler haline dönüşmesini engelleyerek, herkes tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 23 Nisan'da 5 bin 840 parkta, 9 bin 283 personel ve 34 dedektör köpeğin katılımı ile "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-2" düzenlendi.
Denetimlerde 54 bin 109 kişi ile 5 bin 403 araç ve bin 147 işyeri kontrol edildi.
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