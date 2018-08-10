Bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 3-9 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.
Yürütülen operasyonlarda yurt içinde 24, yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün örgütün sözde lider kadrosundan olduğu belirlendi.
Operasyonlarda 19 piyade tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile 2 RPG-7 roketatar, 28 el bombası, 7 telsiz, 158 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi, 12 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Operasyonlar sırasında bir asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.
PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda, 22 bin 448 paket kaçak sigara ve 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4561 oldu.
Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 262 mayın ve 1370 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
- Münbiç bölgesi
Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 27 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.
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