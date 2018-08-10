Bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 3-9 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Yürütülen operasyonlarda yurt içinde 24, yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün örgütün sözde lider kadrosundan olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 19 piyade tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile 2 RPG-7 roketatar, 28 el bombası, 7 telsiz, 158 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi, 12 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlar sırasında bir asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda, 22 bin 448 paket kaçak sigara ve 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.