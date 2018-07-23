Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 16-23 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 898 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 81, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 13, sol örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 11, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 334 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 439'u terör suçları, 118'i düzensiz göç ve 3 bin 326'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 883 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 26'sı ölü, 6'sı sağ ve 8'i teslim olmak üzere 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu bildirildi.