Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 2-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 502 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 244, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 28, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 561, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 9 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 842'si terör suçları, 167'si düzensiz göç ve 3 bin 601'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 610 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 25'i ölü, 8'i sağ, 10'u teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.