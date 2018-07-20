Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 13-19 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 13-19 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi, 39 piyade tüfeği, bir makineli tüfek, 6 tabanca, bir AT-4 (TAS) füze, bir RPG roketatar ve 26,3 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Yasa dışı geçişle mücadele

Yasa dışı geçişle mücadele kapsamında sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 6 bin 44 kişi yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucu 344 kilogram kubar esrar, 138 bin kök kenevir, 450 litre kaçak akaryakıt ve 107 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.