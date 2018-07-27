HABER

Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 20-27 Temmuz'da yürütülen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi - Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4546 oldu - Hudut güvenliğine yönelik denetim ve kontrollerde 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 20- 27 Temmuz tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara, taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 20-27 Temmuz'da yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirilirken 24 piyade tüfeği, 1 tabanca, 180 muhtelif hafif silah mühimmatı, 12 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 6 top mermisi, 1,5 kilo tahrip kalıbı, 5 el bombası, 6 muhtelif şarjör, 18 fünye, 10 mayın, 9 kilo C-4 patlayıcı, 26,3 kilo petn patlayıcı, 2 dürbün, 10 kilo amonyum nitrat, 21 tüp ele geçirildi.

Ayrıca 6 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda 2 asker şehit olurken 7 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin 1 Ocak 2018'den bu yana yaptığı sınır denetimlerinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi, son bir haftada ise 4 bin 861 kişi yakalandı. Operasyonlarda 150 litre kaçak akaryakıt ve 66 bin 370 paket kaçak sigara da ele geçirildi.

- Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4546 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 240 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 251 mayın ve bin 346 el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran'dan bu yana 20 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Şişli'de dehşet dolu anlarŞişli'de dehşet dolu anlar
Turgutlu sağanağa teslimTurgutlu sağanağa teslim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

İlginizi Çekebilir

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.